"لن ننسى".. ماكرون يغرد في ذكرى "إبادة الأرمن"

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، في ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، أن "الفرنسيين لن ينسوا هذه الذكرى".

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وقال ماكرون في "تويتر": "في 24 أبريل، يوم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، لن ننسى".

وأضاف: "سنحارب معا ضد النفي والكراهية والعنف..الشعب الفرنسي والشعب الأرمني مرتبطان إلى الأبد".

En ce 24 avril, journée de commémoration du génocide arménien, nous n’oublions pas. Nous lutterons ensemble contre le négationnisme, la haine, la violence. Le peuple français et le peuple arménien sont à jamais liés. pic.twitter.com/PLOrlhu0OD — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2021

المصدر: RT