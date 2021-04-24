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"لن ننسى".. ماكرون يغرد في ذكرى "إبادة الأرمن"

أخبار العالم

Reuters POOL
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، في ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، أن "الفرنسيين لن ينسوا هذه الذكرى".

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وقال ماكرون في "تويتر": "في 24 أبريل، يوم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، لن ننسى".

وأضاف: "سنحارب معا ضد النفي والكراهية والعنف..الشعب الفرنسي والشعب الأرمني مرتبطان إلى الأبد".

المصدر: RT

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