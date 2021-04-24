لوكاشينكو سيوقع مرسوم نقل السلطة إلى مجلس الأمن عند الطوارئ

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه سيوقع في المستقبل القريب مرسوما تنتقل بموجبه السلطة في الجمهورية إلى مجلس الأمن في حالة الطوارئ.

وفي هذه الحالة سيقوم رئيس الحكومة بتنفيذ مهام رئيس الدولة، وسيتم اتخاذ القرارات بالاقتراع السري.

وذكر لوكاشينكو، أنه في حال تعرض رئيس الدولة للاغتيال، سيتم إعلان حالة الطوارئ على الفور بل وحتى فرض الوضع العسكري وتسليم الصلاحيات لمجلس الأمن.

وأعرب لوكاشينكو، في نفس الوقت عن استبعاده لظهور مثل هذا الوضع، "لكن لا يجوز التهاون وفقدان الحذر واليقظة".

المصدر: نوفوستي