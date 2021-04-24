زاخاروفا تعلق على توريد لقاح سبوتنيك V إلى مولدوفا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تتابع عن كثب تطورات الوضع مع انتشار فيروس كورونا في مولدوفا، وتدرك أن الوضع في هذه الجمهورية ليس سهلا.

وأكدت زاخاروفا، أن السلطات الروسية، مستعدة لتقديم المساعدة لمولدوفا في مجال مكافحة الوباء.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "نوفوستي"، أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وصلت إلى المطار الدولي في عاصمة مولدوفا.

وأضافت الوكالة، أن شحنة اللقاحات وصلت من موسكو على متن طائرة تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية. ورافق الشحنة رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون، ومجموعة من البرلمانيين الروس.

في المطار استقبل الشحنة، رئيسة البرلمان المولدوفي زينايدا غريتسيانتشي، والسفير الروسي في مولدوفا أوليغ فاسنيتسوف، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الوطنية للصحة العامة التي تشرف على عملية التطعيم في الجمهورية.

المصدر: نوفوستي