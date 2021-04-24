سجال بين الرئيس الألباني والسفير الأمريكي بشأن الانتخابات عبر برنامج تلفزيوني

اتهم رئيس ألبانيا إيلير ميتا، السفير الأمريكي لدى تيرانا يوري كيم، بالتدخل في شؤون الدولة الأوروبية الصغيرة الداخلية من خلال دعم رئيس وزرائها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتوجه الرئيس الألباني خلال برنامج حواري تلفزيوني ليلة الجمعة بكلام قاس للدبلوماسي الأمريكي، ودعاه إلى "التوقف عن دعم رئيس الوزراء إيدي راما، الذي ينتهك الانتخابات".

وخلال بث البرنامج، أرسل السفير كيم رسالة نصية إلى الرئيس ميتا وقام أيضا بالتغريد حول انتخابات الأحد، ردا على تحذير أصدره ميتا هذا الأسبوع بأن الألبان "سيرفعون المذاري" إذا حاول رئيس الوزراء التلاعب بالتصويت أو النتائج.

وكتب السفير "من غير المقبول أن يهدد أي شخص بأن المواطنين سيرفعون "المذاري" في 25 أبريل أو إذا لم تعجبهم نتيجة الانتخابات". هذه التهديدات تستحق الإدانة. أولئك الذين يحرضون على العنف سيحاسبون على أقوالهم وأفعالهم. توقف".

من جهة أخرى، وجه الرئيس انتقادات لراما بزعم إدارته لنظام يركز جميع السلطات التشريعية والإدارية والقضائية في رئاسة الوزراء. كما اتهم راما بإفساد استجابة ألبانيا للوباء وتأخير اندماج البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وبلغت المواجهات بين مؤيدي حكومة راما والمعارضة ذروتها يوم الأربعاء بمقتل أحد كبار مؤيدي الحزب الاشتراكي الحاكم.

وقالت الشرطة إن الضحية أصيب برصاص أحد أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض خلال مشادة بين أعضاء من المعسكرين.

المصدر: أ ب