ظريف يزور بلدين عربيين الأحد

يبدأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، غدا الأحد، زيارة إلى قطر والعراق، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

إقرأ المزيد

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن محمد جواد ظريف سيقوم بدءا من يوم غد، على رأس وفد، بزيارة إلى الدوحة وبغداد.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات والمحادثات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن ظريف سيلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلدين.

وزار ظريف الأسبوع الماضي جاكرتا، والتقى رئيس الجمهورية ووزيرة الخارجية الإندونيسيين، للبحث حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في حين استضاف وزير الخارجية الإيراني، يوم الأربعاء الماضي في طهران، نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، كما استضاف في طهران أيضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأسبوع قبل الماضي.

المصدر: عمر هواش - طهران

RT