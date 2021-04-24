إسبانيا تطالب إسرائيل بتسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية بوجود مراقبين

أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليث لايا دعم بلادها للانتخابات الفلسطينية، مطالبة إسرائيل بتسهيل إجرائها وخاصة في القدس الشرقية، وقبول وجود مراقبين.

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وأبدت جونزاليث لايا خلال مؤتمر صحفي في مدريد مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة، رغبة إسبانيا في إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الفلسطينية وطالبت إسرائيل "بتسهيل وجود هذا الفريق كضمان إضافي لنزاهة العملية".

وقالت الوزيرة الإسبانية إن الانتخابات الفلسطينية، الأولى منذ 15 عاما "حاسمة لتعزيز العملية الديمقراطية وشرعية المؤسسات الفلسطينية"، وأعربت عن قناعتها بأنها ستفيد إسرائيل أيضا من خلال إبراز "قيادة شرعية وذات مصداقية لدفع المفاوضات قدما".

يشار إلى أن الاقتراع في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 سيجرى في الـ22 من مايو المقبل.

المصدر: إسرائيل 24