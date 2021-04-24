دودون يغادر روسيا إلى مولدوفا وبرفقته شحنة من لقاحات "سبوتنيك V"

قال رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون، إنه يغادر موسكو إلى مولدوفا وبرفقته مساعدة إنسانية روسية – شحنة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكوفيد-19.

وأضاف دودون، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي في مولدوفا: "أسافر من موسكو إلى وطني، مع شحنة ثمينة من المساعدات الإنسانية من أصدقائنا الروس".

يوم الجمعة، توجه دودون في زيارة عمل لمدة يوم واحد إلى روسيا، والتقى خلالها مع نائب رئيس الإدارة الرئاسية في روسيا دميتري كوزاك، وناقش الجانبان القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي.

في وقت سابق، قال دودون إن دفعة من لقاحات"سبوتنيك V"، يجب أن تصل إلى بلاده بحلول نهاية الأسبوع، وذلك كمساعدة إنسانية للجمهورية مقدمة من روسيا.

بعد ذلك أعلنت الخدمة الصحفية لبرلمان مولدوفا، أن اللقاح الروسي، سيصل إلى البلاد في 24 أبريل.

المصدر: نوفوستي