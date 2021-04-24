الهند تنقذ اثنين من ثلاثة موظفين مخطوفين في شركة النفط والغاز الطبيعي

قال مسؤول بوزارة الدفاع الهندية اليوم السبت، إن الهند أنقذت اثنين من ثلاثة موظفين في شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة اختطفهم مسلحون من موقع منصة الحفر يوم الأربعاء.

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وتم اختطاف الموظفين الثلاثة في سيارة مملوكة للشركة من حقل لاكوا التابع للشركة الحكومية في منطقة سيفاساغار في ولاية أسام، حيث تعمل شركة التنقيب منذ ما يقرب من ستة عقود.

وقال المسؤول في بيان إنه تم إنقاذ اثنين من الموظفين من منطقة مون في ولاية ناجالاند المجاورة. ولم يتضح على الفور وضع الموظف الثالث.

ولفت المسؤول إلى أنه "في عملية الليلة الماضية، أنقذ الجيش الهندي اثنين من المختطفين في منطقة مون العامة".

وأشارت الشرطة المحلية إلى أنها تشتبه في أن جبهة تحرير أسام المستقلة، وهي جماعة انفصالية مسلحة في المنطقة، نفذت عملية الاختطاف.

المصدر: رويترز