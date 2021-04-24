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الخارجية الأمريكية تستدعي القائم بالأعمال الروسي

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الخارجية الأمريكية تستدعي القائم بالأعمال الروسي
AFP
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قالت السفارة الروسية في واشنطن إن الخارجية الأمريكية استدعت القائم بالأعمال الروسي لدى الولايات المتحدة ونوهت السفارة بأن المذكور، دحض بشدة اتهامات الجانب الأمريكي للسلطات الروسية.

وأضافت البعثة الدبلوماسية، في تغريدة على "تويتر": "اليوم، استغل القائم بالأعمال الروسي الاجتماع في وزارة الخارجية الأمريكية، لدحض الاتهامات عديمة الأساس ضد روسيا، بأعمال زعزعة الاستقرار في الفضاء الأوروبي الأطلسي".

ويتبين من التغريدة، أن مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية في الخارجية الأمريكية استدعى القائم بأعمال الاتحاد الروسي لدى الولايات المتحدة "للتعبير عن القلق بشأن الأعمال المزعزعة للاستقرار، التي تواصل روسيا تنفيذها في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

ويشار إلى أنه تم استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إلى موسكو للتشاور، بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووصل السفير الروسي إلى الوطن يوم 21 مارس الماضي، ولا يزال موجودا في روسيا. وخلال هذه الفترة، أجرى أنطونوف عددا من الاجتماعات، بما فيها في مجلس الدوما والخارجية الروسية.

المصدر: نوفوستي

 

 

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