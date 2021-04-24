كييف تعلن استحالة لقاء زيلينسكي مع بوتين في موسكو

قال نائب رئيس وزراء أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، إن رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من قبول دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو لإجراء محادثات.

وأضاف ريزنيكوف، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية حول دونباس: "لا يمكن لرئيس أوكرانيا زيلينسكي، أن يتوجه خلال الحرب إلى عاصمة الدولة المعتدية، لمقابلة الشخص الذي يمثلها. يبدو لي أن هذا اقتراح غريب بعض الشيء".

واعتبر أن مثل هذا الاجتماع يجب أن يتم في إطار رباعية النورمادي، بمشاركة قادة ألمانيا وفرنسا.

في وقت سابق، رد الرئيس بوتين على اقتراح نظيره الأوكراني، عقد لقاء بينهما في أي مكان بمنطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأعرب بوتين خلال لقاء في موسكو مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن أسف روسيا إزاء "الكثير من الخطوات التي اتخذت لتدمير العلاقات" بينها وأوكرانيا، مضيفا: "لكن إذا رغب الرئيس زيلينسكي في إعادة بناء هذه العلاقات فإن ذلك لا يستدعي سوى الترحيب من جانبنا".

وأضاف بوتين، أنه في حال رغب زيلينسكي، الحديث عن سبل تطوير العلاقات الثنائية، "فإننا مستعدون لاستقبال الرئيس الأوكراني في موسكو بأي وقت يلائمه".

المصدر: نوفوستي