ماليزيا.. اعتقال فنان بزعم إهانة الملكة تونكو عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية

احتجزت الشرطة فنانا ماليزيا بزعم إهانة الملكة، من خلال إنشاء قائمة تشغيل على موقع Spotify سخرت من التعليقات على حساب الملكة في "إنستغرام".

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وقد أدانت جماعات حقوقية هذا الاعتقال باعتباره حملة قمع لحرية التعبير.

وقالت الشرطة في بيان إن الفنان الغرافيكي فهمي رضا حمل قائمة تشغيل على موقع Spotify تحتوي على أغان بكلمة "الغيرة"، مع صورة الملكة تونكو عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية.

ولفت مدير التحقيقات الجنائية بالشرطة، هوزير محمد، إلى ن فهمي، الذي كان يخضع للتحقيق بموجب قوانين التحريض على الفتنة والاتصال في ماليزيا، نشر أيضا رابطا لقائمة التشغيل على حسابه في "فيسبوك".

وتأتي هذه المنشورات في أعقاب تعليق ورد على حساب الملكة على Instagram هذا الأسبوع ردا على أحد المتابعين الذي سأل عما إذا كان طهاة القصر قد تم تطعيمهم جميعا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، رد حساب الملكة على "إنستغرام" بسؤالها عما إذا كان المتابع يشعر بالغيرة، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان حكم على فهمي بوقت سابق بالسجن في ماليزيا لتصويره رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق على أنه مهرج، على الرغم من تخفيف عقوبته في وقت لاحق.

يأتي اعتقال فهمي وسط مخاوف متزايدة من جماعات حقوقية بشأن قمع المعارضة في عهد رئيس الوزراء محي الدين ياسين.

وقالت منظمة العفو الدولية في ماليزيا إنه لا ينبغي اعتبار الأعمال الساخرة جريمة، مضيفة أنه "مرارا وتكرارا، يتم استخدام قانون الفتنة الوحشي وقانون مكافحة الإرهاب كأداة من قبل السلطات لإسكات الأصوات المعارضة. يجب أن يتوقف هذا".

وتراجعت ماليزيا 18 مرتبة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 لمنظمة مراسلون بلا حدود - وهو أكبر انخفاض عن العام الماضي بين جميع البلدان.

المصدر: رويترز