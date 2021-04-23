خبراء أمريكيون يوصون باستئناف التطعيم بلقاح "جونسون أند جونسون"

أوصت لجنة خبراء تابعة للسلطات الصحية الأمريكية باستئناف التطعيم في الولايات المتحدة بلقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكوفيد-19.

وتأتي التوصية بعد 10 أيام على تعليق استخدام هذا اللقاح، إثر تسجيل حالات تجلطات دموية نادرة.

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وقالت اللجنة التي اجتمعت بطلب من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الوكالة الأساسية المسؤولة عن الصحة العامة في الولايات المتحدة، إن استخدام اللقاح "موصى به" للبالغين.

وأوصت السلطات الصحية الأمريكية في 13 أبريل بتعليق التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح المطور من قبل شركة "جونسون آند جونسون".

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عبر موقعها في "تويتر" أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرتا بيانا مشتركا حول لقاح "جونسون آند جونسون"، يوصي بتعليق استخدامه "لاعتبارات احترازية".

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي 7 ملايين أمريكي تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" حتى الآن.

وكانت إدارة الدواء والغذاء أشارت سابقا إلى أنها لم تكشف عن وجود ارتباط سببي بين لقاح "جونسون آند جونسون" وجلطات دموية، فيما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنها بدأت دراسة مثل هذه الحالات لدى بعض متلقي اللقاح المذكور في أوروبا، وأن تحقيقا دقيقا سيتم إجراؤه في تقارير ذات الصلة.

جدير بالذكر أن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي أعلن أن واشنطن ستتحرك على الأرجح لاستئناف توفير لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا الأسبوع المقبل.

وأعرب عن اعتقاده بأن "المنظمين الفيدراليين يمكنهم إعادة استخدام اللقاح مع قيود قائمة على العمر أو الجنس أو مع تحذير شامل، بحيث تتم إدارته بطريقة مختلفة قليلا عما كان عليه قبل التوقف".

المصدر: أ ف ب