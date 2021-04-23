معهد "كارنيغي" الأمريكي: فصائل "الكاتيوشا" العراقية تعتمد سياسة التشتيت على "تليغرام"

اعتبر معهد "كارنيغي" الأمريكي للأبحاث أن الفصائل العراقية البارزة التي تعارض قوات التحالف الدولي، تعمد إلى خلق جماعات متشددة جديدة لكي تنسب إليها المسؤولية عن هجمات تشنها.

وأضاف المعهد أن الفصائل العراقية تريد أن تشتت الانتباه عن مسؤوليتها عنها، وهو ما من شأنه تعقيد الانتقام الأمريكي، وتشتت الضغوط السياسية الداخلية ضدها.

وذكر المعهد أن الفصائل البارزة على غرار "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق"، تستخدم تطبيق "تليغرام" لخلق جماعات جديدة لتعلن عن هجمات تشنها.

وأضاف أنه مع وجود نحو دزينتين من حسابات "تليغرام" الجديدة ظهرت خلال السنة الماضية وحدها وتدعي أنها تمثل جماعات عسكرية لم تكن معروفة سابقا، فإن 75٪ منها مجموعات شبه عسكرية، و25٪ تمثل مجموعات حراسة مسلحة.

وتابع أن "هذا التزايد الواضح في اللاعبين الجدد في إطار مشهد الجماعات المسلحة الواسع الأطراف، بدأ منذ مارس 2020"، مضيفا أن ما بين هذا التاريخ وتاريخ مارس 2021، ظهرت 26 جماعة جديدة.

وبشكل متزامن، فإن "بعض الحسابات على "تليغرام" التي ترتبط بجماعات بديلة استقطبت متابعين جددا أكثر من حسابات "تليغرام" المرتبطة بشكل علني بالفصائل المسلحة المعروفة، وفقا للتقرير.

ومنذ منتصف شهر أبريل 2021 لفت التقرير إلى أن "أصحاب الكهف" وهي إحدى الجماعات البديلة، لديها أكثر من ثمانية آلاف متابع، في حين أن "كتائب حزب الله" لديها نحو 7400 متابعة.

وأشار المعهد إلى أن هذه الحسابات تتبنى هجمات ضد قوات التحالف أو تنفذ عمليات ضد خصومها الداخليين، وتنشر في مناسبات معينة صورا لهجمات، لكن لا دليل يؤكد على وجود هذه المجموعات أو على بنيتها الرسمية.

وبين أن الافتقار إلى معلومات دقيقة يشير إما إلى أنها جماعات بديلة حاصلة على هامش من الاستقلالية من الفصائل الأساسية، أو أنها بكل بساطة الفصائل الرئيسية نفسها وتقوم بنسب هجماتها إلى جماعات افتراضية على "تليغرام".

وأفاد المعهد بأنه بعدما استخدم نموذج حساب "صابرين نيوز" الذي أصبح مركزيا على "تليغرام" في نشر الأخبار المتعلقة بالعديد من الفصائل ولا يرتبط بجماعة محددة، نوه المعهد في تقريره، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعية برهنت على أنها شديدة الفعالية في تشتيت الانتباه عن الفصائل العسكرية الرئيسية.

وأوضح أن متابعي "صابرين نيوز" تزايدوا بشكل كبير وبنسبة 150٪ في يونيو 2020 عندما تزايدت هجمات الفصائل ضد قوات التحالف واصطدمت الحكومة مع "كتائب حزب الله".

المصدر: وكالات