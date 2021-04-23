تشيلي: لم نسجل أي جلطات دموية لدى 2200 مشارك في تجربة لقاح "أسترازينيكا"

أكد خبراء تشيليون يوم الجمعة أن اختبارات لقاح "أسترازينيكا" على 2200 شخص، لم تكشف عن حدوث أي جلطات دموية لدى الخاضعين للاختبار.

وقالت الدكتورة ماريا إيلينا سانتولايا من جامعة تشيلي التي قادت التجربة، إن اللقاح آمن.

وأضافت أنه فعال بنسبة 76٪ ضد أعراض COVID-19 بعد 15 يوما من الجرعة الثانية.

وصرحت بأنه فعال بنسبة 100٪ ضد فيروس كورونا الخطير أو الحرج، مشيرة أيضا إلى أنه فعال بنسبة 85٪ ضد أعراض COVID-19 بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

المصدر: رويترز