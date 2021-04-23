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استعدادات أمريكية لحماية القوات المنسحبة من أفغانستان

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استعدادات أمريكية لحماية القوات المنسحبة من أفغانستان
Reuters
استعدادات أمريكية لحماية الجنود المنسحبين من أفغانستان
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قال مسؤولون دفاعيون أمريكيون إن وزارة الدفاع قررت الاحتفاظ بحاملة طائرات في الشرق الأوسط للمساعدة في توفير الحماية للقوات الأمريكية وقوات التحالف خلال انسحابها المقرر من أفغانستان.

كما سيتم نشر قاذفتين تابعتين للقوات الجوية الأمريكية في أفغانستان في إطار تعزيز الأمن قبل الانسحاب.

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وتدعم هذه التحركات التأكيدات العلنية لمسؤولي البنتاغون بأن القوات الأمريكية ستكون مستعدة لمواجهة أي مقاومة قد تقوم بها طالبان خلال انسحاب أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي وفرد من قوات التحالف اعتبارا من 1 مايو حوالي 2500 إلى 3500 من هؤلاء الجنود أمريكيون.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية مؤخرا: "أحذر طالبان من أننا سنكون مستعدين جيدا للدفاع عن أنفسنا طوال عملية الانسحاب".

وقبل إعلان الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي أنه سيكمل انسحاب الولايات المتحدة بحلول 11 سبتمبر، أصرت طالبان على أن تلتزم واشنطن باتفاق فبراير 2020 الذي توصلت إليه مع إدارة ترامب لاستكمال الانسحاب بحلول الأول من مايو.

المصدر: أ ب

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