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جونسون: قلقون لجائحة كورونا في الهند وسنفعل ما في وسعنا لمساعدتها

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جونسون: قلقون لجائحة كورونا في الهند وسنفعل ما في وسعنا لمساعدتها
Reuters
الهند
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أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قلق بلاده تجاه السلالة المتحورة من كورونا في الهند، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستفعل ما في وسعها للمساعدة.

وقال جونسون لوسائل إعلام بريطانية يوم الجمعة: "نبحث ما يمكننا القيام به لمساعدة ودعم شعب الهند"، واصفا الهند بأنها "شريك عظيم".

وبين جونسون أن المساعدة يمكن أن تشمل توفير أجهزة التنفس الصناعي أو علاجات كورونا.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا أعلنت مطلع الأسبوع أن الهند ستضاف إلى القائمة الحمراء، وهو ما يعني أن القادمين منها سيخضعون للحجر الصحي الفندقي.

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وقررت السلطات في العاصمة الهندية نيودلهي في وقت سابق من الأسبوع فرض عزل عام لمدة 6 أيام، في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا.

ويأتي ذلك في ظل مواجهة المدينة نقصا حادا في أسرة المرضى والأوكسجين والأدوية الأساسية المستخدمة للتعامل مع فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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