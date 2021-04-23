ماكرون معلقا على حادث الطعن في باريس: لن نستسلم أمام الإرهاب الإسلاموي

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة نشرها على "تويتر" يوم الجمعة أعقبت حادث الطعن في باريس، على "أن بلاده لن تستسلم أمام الإرهاب الإسلاموي".

وقال ماكرون: "كانت ضابطة شرطة.. قتلت ستيفاني في مركز الشرطة التابع لها في رامبوييه، على أراضي إيفلين التي تضررت بالفعل".

وأضاف تقف الأمة جنبًا إلى جنب مع عائلتها وزملائها وسلطات إنفاذ القانون.

واختتم تغريدته بالقول: "لن نستسلم في حربنا ضد الإرهاب الإسلامي".

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

وقال مصدر قضائي لـ"رويترز" إن الرجل الذي طعن موظفة إدارية بالشرطة الفرنسية فقتلها عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه قرب باريس اليوم الجمعة تونسي الجنسية وهتف قائلا "الله أكبر".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن شرطية لقيت مصرعها في هجوم مسلح بسكين يوم الجمعة عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

وذكرت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي دارمانين عبر "تويتر" أن ضابطة شرطة "وقعت ضحية هجوم بالسكين" في رامبوييه.

المصدر: وكالات