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ماكرون معلقا على حادث الطعن في باريس: لن نستسلم أمام الإرهاب الإسلاموي

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ماكرون معلقا على حادث الطعن في باريس: لن نستسلم أمام الإرهاب الإسلاموي
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة نشرها على "تويتر" يوم الجمعة أعقبت حادث الطعن في باريس، على "أن بلاده لن تستسلم أمام الإرهاب الإسلاموي".

وقال ماكرون: "كانت ضابطة شرطة.. قتلت ستيفاني في مركز الشرطة التابع لها في رامبوييه، على أراضي إيفلين التي تضررت بالفعل".

وأضاف تقف الأمة جنبًا إلى جنب مع عائلتها وزملائها وسلطات إنفاذ القانون.

واختتم تغريدته بالقول: "لن نستسلم في حربنا ضد الإرهاب الإسلامي".

وقال مصدر قضائي لـ"رويترز" إن الرجل الذي طعن موظفة إدارية بالشرطة الفرنسية فقتلها عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه قرب باريس اليوم الجمعة تونسي الجنسية وهتف قائلا "الله أكبر".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن شرطية لقيت مصرعها في هجوم مسلح بسكين يوم الجمعة عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

وذكرت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي دارمانين عبر "تويتر" أن ضابطة شرطة "وقعت ضحية هجوم بالسكين" في رامبوييه.

المصدر: وكالات

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