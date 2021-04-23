انتقادات واسعة للسفير البلجيكي بسيئول لعدم تقديمه اعتذارا صادقا عن اعتداء تورطت فيه زوجته

تلقت السفارة البلجيكية "طوفانا" من التعليقات الغاضبة على الإنترنت اليوم الجمعة، لإخفاق السفير في تقديم اعتذار صادق عن حادث الاعتداء الذي ارتكبته زوجته في كوريا الجنوبية.

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وقد نشرت السفارة أمس الخميس، بيانا على صفحتها على "فيسبوك"، قالت فيه إن السفير بيتر ليسكوهير، يأسف بشدة عن الحادث، ويعتذر عن تصرف زوجته غير المقبول مهما كانت الظروف.

وتحقق الشرطة في مزاعم قيام زوجة السفير بصفع موظفة في متجر للملابس على وجهها وضرب موظفة أخرى في مؤخرة رأسها في وقت مبكر من هذا الشهر، حيث سألت الموظفتان زوجة السفير عما إذا كانت دفعت ثمن الملابس التي كانت ترتديها لأن المتجر كان يبيع نفس تلك الثياب.

وقال السفير إن زوجته دخلت إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية في الأسبوع الماضي، ووعد بأن تمتثل للتحقيقات في الحادث.

وقد حظي المنشور على أكثر من 600 تعليق، وأكدت أغلبها أنه يجب على السفير أن يعتذر شخصيا وليس عبر الإنترنت.

كما أشار آخرون إلى لغة الاعتذار، التي جاءت باللغتين الكورية والإنجليزية، قائلين إن الترجمة الكورية لم تستخدم أسلوب الاحترام المناسب وتبدو كما لو كانت قد صدرت عبر برامج الترجمة الآلية.

وجاء في التعليقات أن "على السفير البلجيكي أن يعتذر شخصيا، وليس باسم السفارة البلجيكية في كوريا"، كما قال المعلقون أيضا إن "جميع المنشورات التي تنشرها السفارة على "فيسبوك" تستخدم أسلوب الاحترام، أما الموقف المتعلق بقضية الزوجة فقد كتب بأسلوب بسيط ... وهذا يثير الغضب".

المصدر: "يونهاب"