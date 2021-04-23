زاخاروفا: روسيا سترد بالمثل على أي تدابير جائرة ضد الإعلام الروسي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستتخذ تدابير جوابية معاكسة، إذا تم اتخاذ إجراءات غير عادلة ضد الصحفيين الروس في الخارج.

وأضافت زاخاروفا، في مقابلة مع قناة RT اليوم: "دافعنا عن الصحفيين الروس في ألمانيا، ودافعنا عن حقوقهم في حوار طبيعي مع الخارجية الألمانية، مع شركائنا. وأوضحنا لهم أنه يتم استخدام معايير مزدوجة تجاه الصحفيين الروس، ويتم تطبيق قرارات غير عادلة بحقهم. وفي تلك الفترة تم الإنصات لمطالبنا".

وتابعت زاخاروفا: "لكن إذا شاهدنا أن القرارات المتعلقة بصحفيينا غير عادلة وذات دوافع سياسية، وخلال ذلك لم يظهر رد الفعل اللازم من الشركاء الألمان ولم يحاولوا حل الخلاف، فسنتخذ تدابير جوابية معاكسة".

في مارس 2021 قرر مصرف Commerzbank الألماني إغلاق حسابات RT و Ruptly اعتبارا من 31 مايو. كما رفضت البنوك الألمانية والدولية الكبيرة الأخرى، وكذلك المؤسسات المالية الإقليمية، التي توجهت إليها القناة، التعاون معها.

المصدر: RT