باريس تطالب بتطبيق سريع لاتفاق صيد السمك لما بعد "بريكست"

دعت باريس المفوضية الأوروبية إلى التحرك بحزم من أجل تسريع تنفيذ الاتفاق المتعلق بصيد السمك المبرم مع بريطانيا لما بعد "بريكست"، بينما شهدت فرنسا حركة احتجاجية من قبل صيادي الأسماك.

وذكرت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردين ووزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون في بيان مشترك "بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة من جانب المفوضية الأوروبية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق".

وأكدا في بيان "أننا سنتصرف بروح من التضامن الأوروبي والتعاون مع بريطانيا لكن الحاجة الملحة تتطلب تسريع الجهود الجماعية، كما يجب تأمين الإصدار الكامل للتراخيص لدخول مياه المملكة المتحدة وحل القضايا الأساسية مثل القواعد الأمامية، في أسرع وقت ممكن".

وتجمع أكثر من مئة بحار ليل الخميس الجمعة في بولوني-سور-مير (با دو كاليه) أول ميناء فرنسي لصيد السمك، للاحتجاج على ما وصفوه "كذبة" الاتفاقية الخاصة بالوصول إلى المياه الإنكليزية.

وهدف التحرك إلى منع الشاحنات القادمة من بريطانيا المحملة بالمأكولات البحرية أمام دائرة التفتيش البيطري والصحة النباتية.

وقال مكتب رئيس الميناء إن العديد من السفن الهولندية التي ترفع العلم البريطاني وتأتي عادة لإنزال السمك الذي تم صيده في المياه البريطانية غيرت مسارها إلى بلجيكا.

ومن المقرر أن يختتم الصيادون نشاطهم قبيل ظهر الجمعة ببيع الأسماك بسعر التكلفة في الميناء، وهذه المرة احتجاجا على حصص الصيد الأوروبية.

ويدين الصيادون التأخير في منح تراخيص الوصول إلى المياه البريطانية بعد قرابة ثلاثة أشهر من إبرام اتفاق الصيد بين لندن والمفوضة الأوروبية.

المصدر: "أ ف ب"