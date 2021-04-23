"كذبة رديئة ودنيئة".. مدير الاستخبارات الروسية يعلق على تصرفات براغ ضد موسكو

وصف سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، تحرك جمهورية التشيك ضد روسيا بأنه يعتمد على "كذبة هزيلة" مصممة لاستهلاك "ذوي المستوى المنخفض من الذكاء".

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جاء ذلك في تعليق ناريشكين على الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت مؤخرا بين روسيا وجمهورية التشيك بعد طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، وردت موسكو بترحيل 20 دبلوماسيا تشيكيا.

وقال ناريشكين أن براغ لجأت لتبرير أفعالها إلى "كذبة هزيلة ودنيئة" تماما، موجهة للذين "لا يتمتعون بمستوى عال من الذكاء"، مضيفا أن هذا "أمر مؤسف".

وأكد ناريشكين أنه ردا على موقفها المعادي لروسيا، فقد نالت جمهورية التشيك "ما تستحقه".

وأكدت الخارجية الروسية أن التصريحات حول تورط الأجهزة المختصة الروسية في انفجار فربيتيتسي عبثية وملفقة ولا تستند إلى أي دليل، وأن طرد الدبلوماسيين الروس من براغ تقف وراءه الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تعتمد هذه الطريقة لحل مشاكلها الداخلية.

المصدر: "نوفوستي"