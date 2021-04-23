وزير الدفاع الإيطالي: التعاون العسكري مع  ليبيا يعد أولوية استراتيجية

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن تعزيز التعاون المدني والعسكري مع ليبيا يعد أولوية استراتيجية بالنسبة إلى إيطاليا، وذلك خلال لقائه وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش.

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وقال غويريني إنه أجرى "نقاشا بناء" مع المنقوش في إيطاليا اليوم الجمعة، حول "التزام روما بدعم عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا".

وكانت المنقوش التقت نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، الذي أكد أن "إعادة فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من ليبيا هو أولوية بالنسبة لبلاده".

وعقدت المنقوش أيضا اجتماعا مع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، وبحثت معه ملفات مشتركة.

ووصلت الوزيرة الليبية أمس إلى إيطاليا في زيارة تستغرق يومين هي الأولى لدولة أوروبية.

المصدر: آكي + نوفا