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الصين: ثلاثة من مواطنينا في الإمارات زوروا اختبارات كوفيد-19

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الصين: ثلاثة من مواطنينا في الإمارات زوروا اختبارات كوفيد-19
Reuters
صورة تعبيرية
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قالت الصين إن ثلاثة من مواطنيها العاملين في الإمارات العربية المتحدة، تلاعبوا بنتائج اختبارات فيروس كورونا المطلوبة للعودة إلى بلادهم.

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وقال بيان صادر عن السفارة الصينية إن الثلاثة الذين يعملون في دبي قاموا بتغيير المعلومات التي قدمتها العيادات المحلية لإثبات عدم إصابتهم.

وتابعت السفارة أنه تمت إحالتهم إلى السلطات الإماراتية "للتدخل الخطير في إجراءات الوقاية من الأوبئة، وتعريض صحة وسلامة الركاب الآخرين على نفس الرحلة لمخاطر كبيرة".

ونجحت الصين في القضاء على العدوى المحلية إلى حد كبير، لكنها تواصل الإعلان عن المواطنين القادمين من الخارج الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت الصين عن 19 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة، جميعها جاءت من الخارج ومعظمها وصل إلى مراكز السفر الرئيسية في شنغهاي وغوانغدونغ.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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