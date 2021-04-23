مكتب زيلينسكي يعد بالرد على عرض بوتين حول اللقاء بينهما

قالت يوليا مندل السكرتيرة الصحفية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن الأخير سيرد بالتأكيد على اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول عقد لقاء بينهما في موسكو.

قبل عدة أيام، دعا زيلينسكي في رسالة فيديو، الرئيس بوتين "للقاء في أي مكان في دونباس". ورد عليه الرئيس الروسي، بالقول إنه يجب على سلطات كييف في البداية، إجراء حوار مع قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين غير المعترف بهما، وفقط بعد ذلك محاولة الاتصال مع الكرملين.

وأضاف بوتين، أنه مستعد لاستقبال رئيس أوكرانيا في أي وقت في موسكو، لبحث العلاقات الثنائية.

المصدر: نوفوستي