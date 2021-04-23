الخارجية التشيكية حددت عدد موظفي السفارة الروسية المتبقين في براغ

قال وزير خارجية جمهورية التشيك ياكوب كولغانيك، إن عدد الموظفين المتبقين في كل من السفارتين الروسية والتشيكية في براغ وموسكو، سيكون 32 شخصا.

وأضاف الوزير، في حديث لصحيفة Blesk: " سبعة دبلوماسيين و 25 موظفا إداريا وفنيا، لكل منهما ".

وأكد الوزير التشيكي، على أن عدد العاملين في القنصليات العامة، لن يتغير.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، ووصفت موسكو هذه الخطوة بالاستفزاز وردت عليها بترحيل هؤلاء الدبلوماسيين التشيك الـ20.

المصدر: نوفوستي