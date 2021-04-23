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هايتي.. إطلاق سراح ثلاثة من أصل خمسة كهنة وراهبتين اختطفوا قبل أيام

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هايتي.. إطلاق سراح ثلاثة من أصل خمسة كهنة وراهبتين اختطفوا قبل أيام
Reuters ANDRES MARTINEZ CASARES
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أطلق سراح ثلاثة من أصل خمسة كهنة وراهبتين كاثوليك اختطفوا في هايتي قبل حوالى 10 أيام، حسبما أعلن مجلس أساقفة البلد أمس الخميس.

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وقال الأب لودجيه مازيل المتحدث باسم مجلس الأساقفة لوكالة "فرانس برس" إن "ثلاثة من الكهنوتيين السبعة الذين اختطفوا في 11 أبريل أُطلق سراحهم. أما الفرنسيان فلم يطلق سراحهما. وما من علمانيين في عداد المفرج عنهم".

وفي 11 أبريل تعرض عشرة أشخاص، من بينهم خمسة كهنة وراهبتان، للخطف في كراو دي بوكيه قرب العاصمة بور أو برنس.

والكهنوتيون السبعة الذين اختطفوا هم أربعة كهنة وراهبة هايتيون وكاهن وراهبة فرنسيان. أما العلمانيون الثلاثة الباقون الذين اختطفوا معهم فهم ثلاثة هايتيون من أفراد أسرة كاهن محلي.

وكان الخاطفون طلبوا فدية مالية بقيمة مليون دولار لإطلاق سراح المخطوفين.

المصدر: أ ف ب

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