مقاتلة روسية ترافق طائرة تجسس أمريكية فوق المحيط الهادئ

قال المكتب الصحفي في الدائرة العسكرية الشرقية للجيش الروسي، إن مقاتلة من طراز "ميغ-31"، أقلعت لمرافقة طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية فوق المحيط الهادئ.

وذكر المكتب الصحفي، أن المقاتلة لم تسمح للطائرة الغريبة بالاقتراب من الحدود الروسية، وبالتالي لم يحدث أي انتهاك للمجال الجوي الروسي.

وجاء في بيان المكتب الصحفي، أن وسائط المراقبة الروسية، رصدت وجود هدف جوي فوق المياه الدولية، يقترب من حدود الدولة الروسية. ولتحديد هوية الهدف ومنعه من انتهاك حدود البلاد، تم إرسال مقاتلة "ميغ-31".

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وحدد طاقم المقاتلة الروسية، الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز RC-135 ، ورافقها فوق مياه المحيط الهادئ، حتى لحظة ابتعادها عن الحدود الروسية.

المصدر: تاس