برلمانية أوروبية تشيكية: أين الدليل إن كنتم صادقين؟

طالبت نائبة تشيكية بالبرلمان الأوروبي حكومة بلادها بتقديم أدلة تثبت اتهاماتها لروسيا بالتورط في انفجار مستودع ذخيرة بأراضي البلاد، معتبرة أن الاتهامات غير مقنعة دون أدلة.

وقالت النائبة كاترجينا كونيشنا في حديث نشرته وكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة: "كما فهمت، كانت هناك تصريحات بأنه لا يوجد دليل مباشر على وجود هؤلاء العملاء (في موقع الحادث)، ولم يتم العثور على متفجرات. بمعنى أننا نعرف الفاعلين، لكننا لا نعرف ما إذا كانوا هناك فعلا، وأين الأسلحة التي يزعم أنهم استخدموها؟ لا يبدو الأمر مقنعا".

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وأضافت: "يجب أن تقدم أجهزتنا المختصة على الفور أدلة على الاتهامات الموجهة إلى الاستخبارات العسكرية الروسية ".

وحسب النائبة التشيكية، يجب على روسيا وجمهورية التشيك وقف الخطاب غير الودي وفتح اتصالات من أجل استقرار الوضع القائم بين البلدين.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين روسيا وجمهورية التشيك في وقت سابق من الشهر الجاري بعد طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، ووصفت موسكو هذه الخطوة بالاستفزاز وردت بالمثل بترحيل 20 دبلوماسيا تشيكيا.

وتصعيدا للأزمة قررت براغ أمس الخميس خفض عدد الموظفين في السفارة الروسية "حتى مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة التشيكية بموسكو"، ما يعني ترحيل عشرات الدبلوماسيين والموظفين الروس الآخرين.

وقالت الخارجية الروسية إن الحكومة التشيكية بقرارها الأخير "سلكت سبيل تدمير العلاقات" الثنائية، منوّهة بأن "ردنا سيأتي سريعا".

المصدر: "نوفوستي"