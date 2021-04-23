السفير الأمريكي يعلق على عودته من روسيا إلى الوطن

قال السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، في حديث للصحفيين عند وصوله إلى مطار دالاس في واشنطن، إنه في غاية السعادة لعودته إلى وطنه في أمريكا.

وأضاف السفير: "كان الطقس في موسكو هذا الصباح ممتازا، ورائعا للغاية. ويسعدني أن أعود إلى الوطن، وأتطلع إلى رؤية عائلتي ولقاء زملائي في الإدارة".

وفي وقت سابق، دعت السلطات الروسية، السفير الأمريكي لمغادرة روسيا، والتوجه إلى لإجراء مشاورات في واشنطن.

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من جانبها، شددت الخارجية الأمريكية على أن، سوليفان لم يطرد ولم يأمر بمغادرة روسيا. ووفقا للوزارة، وصل سوليفان إلى واشنطن لرؤية أسرته، والتحدث مع مسؤولي الإدارة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي