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البنتاغون: إيران حققت تقدما في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

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البنتاغون: إيران حققت تقدما في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة
Reuters YURI GRIPAS
قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كينيث ماكينزي
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أكد البنتاغون أن إيران حققت تقدما كبيرا في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة خلال السنوات الأخيرة.

وقال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، إن "الصواريخ الباليستية تمثل الخطر الأكبر من قبل إيران"، مضيفا أن "إيران حققت خلال السنوات الخمس أو السبع الأخيرة تقدما ملموسا ونوعيا لصواريخها البالستية وازداد عددها".

وأضاف أن إيران تمتلك نحو 3 آلاف صاروخ ذات مدى مختلف، مشيرا إلى أن "الصواريخ أصبحت أكثر دقة، ما يثير قلقا كبيرا".

وأشار ماكينزي إلى أن إيران بدأت باستثمار موارد كبيرة في تطوير الصواريخ المجنحة وبرنامج للطائرات المسيرة، "حقق نجاحا كبيرا".

وأكد أن كل ذلك يمثل تطورات حديثة للبرامج الإيرانية، مشيرا إلى أن المحللين الأمريكيين يحتاجون إلى بعض الوقت للحصول على معلومات.

المصدر: تاس

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