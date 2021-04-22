واشنطن: نتابع عن كثب الوضع على حدود أوكرانيا بعد إعلان روسيا سحب قواتها

أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل "متابعتها عن كثب" للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، في أعقاب إعلان روسيا عن عودة قواتها إلى مواقعها بعد مناورات أجرتها هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له يوم الخميس، تعليقا على إعلان وزارة الدفاع الروسية: "سمعنا هذا الكلام. وأعتقد أن ما نريده هو الأفعال".

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وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن اليوم الخميس عن اختتام مناورات أدتها قوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية الروسيتين وأمر بعودة القوات المشاركة إلى مواقع مرابطتها الدائمة.

وكانت تنقلات القوات الروسية في القرم وعند الحدود الغربية الروسية قد أثارت قلق الدول الغربية وأوكرانيا، لكن موسكو أكدت أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا شأن داخلي، وأن تلك التحركات لا تهدد أحدا.

المصدر: رويترز