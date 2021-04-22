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الطاقة الذرية: إيران تحولت لاستخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي بدلا من اثنتين

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الطاقة الذرية: إيران تحولت لاستخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي بدلا من اثنتين
Reuters LISI NIESNER
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحولت لاستخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي عوضا عن اثنتين في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم حتى 60%.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير لها اليوم الخميس، إنها تأكدت في الـ21 من أبريل من حدوث تغيرات في عمل إيران على تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60% في نطنز.

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وأوضحت أن إيران بدأت باستخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-6 لتخصيب اليورانيوم حتى 60%، بينما تم تحميل نفايات تلك العملية أو اليورانيوم المنضب، إلى أجهزة IR-4 لتخصيبه حتى 20%.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-4 كانت مستخدمة سابقا لتخصيب اليورانيوم حتى 60% أيضا.

المصدر: رويترز

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