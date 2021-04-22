الطاقة الذرية: إيران تحولت لاستخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي بدلا من اثنتين

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحولت لاستخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي عوضا عن اثنتين في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم حتى 60%.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير لها اليوم الخميس، إنها تأكدت في الـ21 من أبريل من حدوث تغيرات في عمل إيران على تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60% في نطنز.

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وأوضحت أن إيران بدأت باستخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-6 لتخصيب اليورانيوم حتى 60%، بينما تم تحميل نفايات تلك العملية أو اليورانيوم المنضب، إلى أجهزة IR-4 لتخصيبه حتى 20%.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-4 كانت مستخدمة سابقا لتخصيب اليورانيوم حتى 60% أيضا.

المصدر: رويترز