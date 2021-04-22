تعرض امرأة للضرب في حافلة للركاب إثر تنبيهها راكبا لضرورة ارتداء الكمامة

تعرضت امرأة للضرب في حافلة للركاب بمدينة ليبشتات غربي ألمانيا، إثر تنبيهها أحد الركاب لضرورة ارتداء الكمامة.

وذكرت الشرطة يوم الخميس أن المرأة البالغة 64 عاما لاحظت صعود راكب إلى الحافلة دون أن يكون مرتديا للكمامة فنبهته إلى ضرورة ارتدائها، دون أن تتوقع ردة فعل الرجل الذي هاجمها ولكمها على وجهها.

وأشارت الشرطة إلى أن السائق أوقف الحافلة وطالب المعتدي بالنزول تجنبا لحدوث مزيد من التصعيد، فيما لا تزال الشرطة تبحث عنه.

المصدر: وكالات