القوات الأمريكية تباشر استعداداتها للانسحاب من أفغانستان

بدأ الجيش الأمريكي شحن معداته وإنهاء عقود مقدمي الخدمة المحليين قبيل بدء المرحلة الأخيرة من انسحابه من أفغانستان في الأول من مايو، حسب مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية.

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وبالرغم من أن الاستعدادات جارية، فإن القوات الأمريكية لن تبدأ الرحيل قبل عدة أسابيع، حسب المسؤول الذي أضاف: "لن نرى خفضا لأعداد القوات" حتى تغلق القواعد المتبقية.

وكانت هناك مؤشرات على أنه يمكن استكمال الانسحاب قبل 11 سبتمبر، في الذكرى العشرين لهجمات تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة التي تسببت في الغزو الأمريكي لأفغانستان.

ولا يزال في أفغانستان نحو 2500 جندي أمريكي وسبعة آلاف جندي حليف.

المصدر" AP