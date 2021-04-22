الخارجية الروسية تصف حملة الناتو في أفغانستان بالمشينة

علقت الخارجية الروسية على "فشل" مهمة الناتو في أفغانستان، بالقول إن ضخ مليارات الدولارات، في أمن هذه الدولة "تسرب عبر الرمال".

وأضافت الوزارة في تعليقها: "تبخرت مليارات الدولارات التي تم إنفاقها على تدريب قوات الأمن الوطنية الأفغانية.

وتابعت الوزارة القول: "توصل الأمريكيون، فقط بعد مرور عقد من الزمن من حملتهم الشائنة، إلى استنتاج بعدم وجود حل عسكري للمشاكل الأفغانية".

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى وعدت، بمواصلة دعم قوات الأمن الأفغانية، بعد مغادرة هذه الدولة.

وقالت: "ولكن يبقى محط تساؤل كبير، هل ستتمكن هذه الدول من القيام بذلك، لأن قوات الحلف لم تنجح خلال عشرين عاما، في تحقيق مهمة تشكيل قوات أمن وطنية أفغانية ذات قدرة قتالية تسمح لها بالدفاع عن البلاد، وضمان النظام والقانون فيها".

المصدر: نوفوستي