ظهور بوتين خلال بث كلمة ماكرون في قمة المناخ

قالت وكالة "نوفوستي"، إن الجهة المشرفة على تنظيم قمة المناخ عبر الإنترنت، أظهرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة المناخ، قبل الوقت المحدد له.

وذكرت الوكالة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن بحضور الرئيس جو بايدن، عن بدء بث الخطاب المسجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي الوقت نفسه، ظهر على الشاشة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لبضع ثوان.

وفي خضم خطاب ماكرون، أعلن بلينكن أنه تم إعطاء الكلمة للرئيس بوتين، الذي كان ، كما ظهر في البث، ينتظر إلقاء كلمة مباشرة في مكتبه.

بعد خطاب انتهاء بوتين، اعتذر بلينكن عن حدوث خلل فني، وبدأت عملية بث خطاب ماكرون، مرة أخرى.

تنعقد قمة المناخ، عن بعد، باقتراح من الإدارة الأمريكية، في الفترة من 22 إلى 23 أبريل. وكما أفاد البيت الأبيض، دعا بايدن قادة أكثر من 40 دولة للمشاركة فيها.

المصدر: نوفوستي