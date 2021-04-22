 
مباشر

موسكو تعلق على نتائج المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم

موسكو تعلق على نتائج المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8t0

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو راضية عن الجهود المبذولة خلال المحادثات في فيينا، لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت زاخاروفا، أن هذه المحادثات تهدف إلى استعادة الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "نحن راضون بشكل عام عن كيفية تقدم العمل الهادف لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، في إطار المشاورات بين الدول الحالية المشاركة في الخطة، وممثلي الولايات المتحدة".

وأشارت زاخاروفا، إلى أنه لا يتم خلال هذه المفاوضات، النظر في مسألة مراجعة خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو ما يعتبر اعترافا بعدم وجود بديل للصفقة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا