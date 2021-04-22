موسكو تعلق على نتائج المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو راضية عن الجهود المبذولة خلال المحادثات في فيينا، لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت زاخاروفا، أن هذه المحادثات تهدف إلى استعادة الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "نحن راضون بشكل عام عن كيفية تقدم العمل الهادف لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، في إطار المشاورات بين الدول الحالية المشاركة في الخطة، وممثلي الولايات المتحدة".

وأشارت زاخاروفا، إلى أنه لا يتم خلال هذه المفاوضات، النظر في مسألة مراجعة خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو ما يعتبر اعترافا بعدم وجود بديل للصفقة.

المصدر: نوفوستي