زاخاروفا: نأمل أن يقضي سوليفان وقتا مفيدا خلال المشاورات في بلاده

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزارتها تتوقع أن يساعد السفير الأمريكي جون سوليفان خلال وجوده بواشنطن في صياغة موقف يمنع سقوط علاقاتنا في طريق مسدود.

وأضافت زاخاروفا، في مقابلة تلفزيونية: "ونأمل أن يقضي السفير الأمريكي وقته في واشنطن بشكل مفيد، وأن يركز على المشاورات مع المؤسسات الإدارية التي تشرف على قضايا العلاقات الثنائية مع روسيا، من أجل تشكيل موقف يسمح لاحقا بعدم انجراف قيادة العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود".

إقرأ المزيد

في وقت سابق من اليوم، غادر السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، موسكو من مطار شيريميتيفو متوجها إلى لندن، بعد تغيير طائرته في العاصمة البريطانية، سيتوجه إلى واشنطن.

وقال السفير يوم الثلاثاء، إنه يتجه إلى العاصمة الأمريكية للتشاور وسيعود إلى موسكو في الأسابيع المقبلة، قبل الاجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

المصدر: تاس