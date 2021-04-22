بوتين ولوكاشينكو يبحثان في موسكو مخطط الانقلاب في بيلاروس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيسين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، سيبحثان خلال لقائهما في موسكو اليوم الخميس، موضوع كشف محاولة الانقلاب في بيلاروس.

وأضاف بيسكوف، أن المباحثات بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي، ستبدأ في الكرملين، في النصف الثاني من اليوم، وقد تستمر حتى ساعة متأخرة من المساء.

وتابع ممثل الكرملين القول: "سيبدأ الرئيس بوتين مباحثاته مع رئيس بيلاروس لوكاشينكو، الذي سيتواجد اليوم في موسكو في زيارة عمل، في حوالي الساعة 5 من مساء اليوم. عادة تكون المباحثات بين الرئيسين طويلة، ولذلك على الأغلب ستستمر حتى وقت متأخر من المساء".

المصدر: نوفوستي