الكرملين يتحدث عن التعاون مع بيلاروس في صد التهديدات الخارجية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يربط بين التكامل مع بيلاروس، والتعاون في صد التهديد الخارجي، بما في ذلك محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.

وأضاف بيسكوف، للصحفيين اليوم: "لا أعتقد أنه يوجد ترابط بين هذه الأمور. عمليات التكامل داخل الدولة الاتحادية شيء، والتهديدات الخارجية والمحاولات المستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولتين، هذه الأمور مختلفة تماما. هذا هو الواقع الذي نعيشه ويجب علينا الاعتياد عليه. بالطبع، التعاون والتصدي لهذه التهديدات الخارجية مهم جدا لمصالح شعبي بلدينا".

المصدر: نوفوستي