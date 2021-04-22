الكرملين يرد على إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في دونباس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين باقتراح نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول عقد لقاء بينهما في دونباس.

وذكر بيسكوف، أنه إذا رأى الرئيس الروسي ضرورة في ذلك، فسيرد على الاقتراح.

وأضاف ممثل الكرملين: "أجل تم إبلاغ الرئيس بوتين بذلك. وفي حال اعتبر رئيس الدولة وجود ضرورة، فسيرد على ذلك بنفسه. حاليا لا يمكنني قول أي شيء".

وعندما سئل بيسكوف عما إذا كان من الممكن عقد هذا الاجتماع على وجه التحديد على أراضي دونباس، كما اقترح زيلينسكي، قال المتحدث باسم الكرملين، إنه ليس لديه ما يضيفه حاليا.

في يوم الثلاثاء الماضي، اقترح زيلينسكي في رسالة بالفيديو عن الوضع الأمني ​​في البلاد، عقد لقاء مع نظيره الروسي داخل منطقة دونباس.

المصدر: نوفوستي