وكالة: ألمانيا تخطط لشراء 30 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفيدرالية الألمانية ميخائيل كريتشمر، إن ألمانيا تخطط لشراء ما يصل إلى 30 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤول الألماني اليوم، أن عمليات شراء هذا اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، ستتم عند موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على استخدامه.

وأشار رئيس وزراء ساكسونيا، إلى أن عمليات شراء اللقاح المذكور، قد تتم في يونيو ويوليو وأغسطس من العام الجاري.

المصدر: تاس