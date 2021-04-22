فرنسا: لا نعتقد أن روسيا تسعى لعمل عسكري في شرق أوكرانيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه لا يعتقد أن روسيا تسعى لتنفيذ عمل عسكري في شرق أوكرانيا.

لكن الوزير الفرنسي، أعلن رغم ذلك، عن "إدانته للحشد الخطير للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية".

وأضاف الوزير، في حديث لقناة France 2 التلفزيونية: "لا أصدق بوجود رغبة لدى روسيا بتنفيذ عمل عسكري ضد أوكرانيا. ولكن حشد القوات بالقرب من الحدود، محفوف بخطر وقوع الحوادث. نحن نقول لروسيا إنه يجب تهدئة الوضع. يجب الجلوس خلف طاولة المفاوضات والقيام بها وفقا لروح معايير اتفاقات مينسك لضمان وحدة أراضي أوكرانيا".

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في الوقت نفسه، شدد لودريان على أنه رغم كل المشاكل في العلاقات، فإن "الحوار مع روسيا ضروري".

وقال الوزير: "روسيا جارة صعبة، لكن عليك التحدث مع الجيران".

المصدر: تاس





