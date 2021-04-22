روسيا ودول أخرى تعرض مساعدة إندونيسيا في البحث عن الغواصة المفقودة

قال المتحدث باسم القوات البحرية الإندونيسية أحمد رياض، إن عدة دول من بينها روسيا، عرضت على سلطات إندونيسيا، تقديم المساعدة في عمليات البحث عن الغواصة المفقودة.

وأضاف المتحدث، في حديث للصحفيين اليوم الخميس، أن سفنا حربية من ماليزيا وسنغافورة، ستشارك في عملية البحث والإنقاذ. وذكر أن هذه السفن ستصل إلى المنطقة بعد ظهر السبت.

ونوه المتحدث بأن "عدة دول - روسيا وأستراليا وألمانيا والهند والولايات المتحدة عرضت مساعدتها".

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ونفى المتحدث التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن اكتشاف جسم يشبه الغواصة تحت الماء.

في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام بفقدان الاتصال بالغواصة "نانغال" التابعة للبحرية الإندونيسية، وعلى متنها 53 شخصا، خلال تدريبات قبالة سواحل جزيرة بالي.

المصدر: تاس