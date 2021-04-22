الصين تؤيد اقتراح بوتين عقد قمة لزعماء دول مجلس الأمن الدولي

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تؤيد اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد قمة لزعماء دول مجلس الأمن الدولي، عندما تسمح الظروف الوبائية بتحقيق ذلك.

في وقت سابق، اقترح الرئيس بوتين، عقد اجتماع بالفيديو، لقادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودعوة قادة ألمانيا وإيران لحضوره.

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وذكر الكرملين، أن "الهدف هو تحديد الخطوات الضرورية لتجنب المواجهة، وتفاقم الوضع في مجلس الأمن الدولي".

المصدر: تاس