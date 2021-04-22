الأمن الروسي يحتجز مواطنا تجسس لصالح أوكرانيا في سيفاستوبول

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره ألقوا القبض على أحد المواطنين في سيفاستوبول، على خلفية نقله معلومات عن نشاط أسطول البحر الأسود الروسي إلى أوكرانيا.

وذكرت المخابرات الروسية، أنه تم توجيه تهمة خيانة الدولة، ضد هذا الشخص.

وأضافت المخابرات، في بيانها: "تم في سيفاستوبول، اعتقال مواطن روسي قام عن قصد بجمع ونقل معلومات، إلى مديرية الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وشدد البيان، على أن هذه المعلومات، تعتبر من أسرار الدولة، وهي تتعلق بنشاط أسطول البحر الأسود، وقد يتسبب نقلها إلى الخارج، بالضرر في القدرة الدفاعية للبلاد".

وتم فتح قضية جنائية للتحقيق مع المعتقل، وفقا للمادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (خيانة الدولة).

المصدر: نوفوستي