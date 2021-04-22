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سبعة جرحى جراء حادث طعن في مركز لطالبي اللجوء بهولندا

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سبعة جرحى جراء حادث طعن في مركز لطالبي اللجوء بهولندا
Reuters
الشرطة الهولندية، أرشيف
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قالت الشرطة الهولندية إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح 2 منهم في حالة خطرة بحادث طعن في مركز لطالبي اللجوء، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، واعتقل مقيم عمره 24 عاما من سكان المركز.

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ولم يتضح على الفور الدافع وراء حادث الطعن الذي وقع في بلدة إخت على بعد 180 كيلومترا جنوب العاصمة أمستردام.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الخميس، إنه تم استدعاء الضباط إلى مركز طالبي اللجوء حوالي الساعة 10:15 مساء (20:15 بتوقيت غرينتش) واعتقلت المشتبه به بعد 10 دقائق.

ونقل الجرحى جميعا الى مستشفى لتلقي العلاج، ونقل سكان المبنى الذي وقع فيه حادث الطعن إلى مبان أخرى في المركز أثناء تحقيق الشرطة.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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