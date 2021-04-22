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كيم يوجه رسائل تهنئة إلى زعيم كوبا لثلاثة أيام متتالية

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كيم يوجه رسائل تهنئة إلى زعيم كوبا لثلاثة أيام متتالية
Reuters KCNA
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوبا ميغيل دياز كانيل في بيونغ يانغ عام 2018
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أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على أهمية العلاقات القوية بين بلاده وكوبا، مع توجيه رسائل تهنئة إلى رئيس كوبا وزعيم الحزب الشيوعي الحاكم ميغيل دياز كانيل لثلاثة أيام متتالية.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس، إن الزعيم كيم بعث  ببرقية تهنئة وسلة زهور إلى دياز كانيل بمناسبة عيد ميلاده.

وقال كيم في التهنئة: "أتقدم بالدعم المطلق إلى الشعب الكوبي الشقيق الذي يحقق إنجازات كبيرة في النضال من أجل التقدم الاشتراكي في ظل العقوبات من قبل القوى المعادية.

وقد وجه كيم برقية تهنئة في يوم 19 أبريل بعد انتخاب دياز أمينا عاما للحزب الشيوعي الكوبي، وفي اليوم التالي، أرسل رسالة تهنئة إلى السفارة الكوبية لدى كوريا الشمالية.

وتحافظ كوريا الشمالية وكوبا على علاقاتهما القوية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما في 1960. وفي نوفمبر من عام 2018 زار دياز كانيل بيونغ يانغ حيث التقى كيم.

المصدر: "يونهاب"

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