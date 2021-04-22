ردود روسية على تصريح بساكي عن الجلد السميك: هذا بالضبط ما يبدو عليه ابن آوى "تباكا"

قال السيناتور أليكسي بوشكوف، إن من العبث ألا تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار تصريح الرئيس الروسي الذي قارن فيه الأعمال العدائية لبعض الدول ضد بلاده بسلوك إحدى شخصيات "ماوكلي".

وكتب بوشكوف على قناته في "تيليغرام" يقول إن "الجلد السميك لن يساعد الولايات المتحدة على أن تبعد عن نفسها التشبيه المباشر الذي رسمه بوتين. وكل شيء واضح للعالم كله عن شيرخان وعن ابن آوى".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قارن في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، التصرفات غير الودية لبعض الدول بسلوك ابن آوى "تاباكا"، أحد أتباع النمر شيرخان من كتاب "ماوكلي" لروديارد كيبلينغ.

ولاحقا، قالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي، إن لديهم "جلدا سميكا" وإنهم لا يأخذون في الاعتبار تلميحات بوتين حول شيرخان وتاباكا.

وفي الشأن ذاته، علقت رئيسة تحرير شبكة RT التلفزيونية، ووكالة أنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، على تصريح بساكي بقولها: "جلد سميك وصوف خشن. من الجلي أن هذا هو ما يبدو عليه تابكا بالضبط".

المصدر: نوفوستي