مجددا.. رجل من ذوي البشرة السمراء يسقط برصاص الشرطة في أمريكا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل رجل أسود على يد الشرطة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، في وقت طالب محتجون وأهالي الولاية بمعرفة "ملابسات الحادث" الذي أودى بحياة أندرو براون.

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وقال تومي ووتن، شريف مقاطعة باسكوتانك، إن أحد شرطييه أطلق النار على براون في إليزابيث سيتي، خلال تنفيذ مذكرة بحث بحقه، ما أدى إلى مقتله، مضيفا "كان يوما مأساويا".

ولفتت وسائل إعلام أمريكية إلى أن براون 40 عاما والأب لـ10 أطفال، أصيب بالرصاص أثناء محاولته الفرار بسيارته من الشرطة.

وتعهد ووتن بالشفافية في التحقيق، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحليل ما التقطته الكاميرات التي توضع على أجساد رجال الشرطة خلال تنفيذ المهمات.

وقال إن مكتب التحقيقات في ولاية نورث كارولاينا سيتولى التحقيق في هذه القضية.

ويأتي الحادث، بعد يوم من إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين، بجريمة قتل جورج فلويد، وهو رجل أسود أثار مقتله العام الماضي موجة غضب واحتجاجات عمت جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم.

المصدر: يو أس إي توداي